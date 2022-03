Sasha Meneghel celebra aniversário de Xuxa Meneghel: ''Muito orgulho de ser sua filha''

No aniversário de Xuxa Meneghel, a filha Sasha Meneghel fez declaração especial e mostrou todo seu amor pela mãe

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 16h47

O aniversário de Xuxa Meneghel (59) é neste domingo, 27, e a filha dela, Sasha Meneghel (23), não deixou de homenageá-la.

Em sua rede social, a modelo compartilhou fotos divertidas ao lado da mãe, em que apareceram de perucas, e aproveitou para mostrar todo seu amor pela loira.

"Its your birthday Queen! Hoje foi o dia que Deus decidiu presentear o mundo com seu coração,

com sua vida!", começou dizendo.

"Eu amo aprender com você, ouvir suas histórias… e já falei muito isso mas vou falar de novo: SINTO MUITO ORGULHO DE SER SUA FILHA! Te amo", declarou Sasha.

Além da herdeira, Xuxa Meneghel recebeu homenagem das amigas, as apresentadoras Eliana(48) e Angélica(48).

Veja a declaração de Sasha Meneghel para Xuxa Meneghel: