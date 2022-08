Sarah Andrade curte viagem para a Grécia e se encanta pelo local: "Sonho"

Ex-BBB Sarah Andrade está curtindo uma viagem especial para Santorini, Grécia e encantou a web com um vídeo no local

A ex-BBB Sarah Andrade (31) está curtindo diversas viagens pela Europa, e a atual parada foi Santorini, na Grécia, e Sarah, impressionou internautas ao publicar um vídeo da viagem.

Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB compartilhou um vídeo no hotel em que está hospedada, Sarah surgiu com um vestido laranja e exibiu o cabelão moreno no registro.

Sarah Andrade também aproveitou para encantar seus seguidores, exibindo a paisagem paradisíaca da cidade de Santorini: "Santorini, Greece. Que sonho de lugar! Estou encantada, pessoalmente é muito mais lindo do que eu imaginava", declarou Sarah.

Nos comentários fãs e amigos de Sarah aproveitaram para enaltecer a beleza da morena, assim como Erika Schneider (30), que escreveu: "Belíssima, que sonho! Aproveitem muito", disse, seguida por um fã da ex-BBB: "Uma deusa", escreveu o seguidor.

Confira o vídeo de Sarah Andrade na Grécia:

