Morena, Sarah Andrade brilha no Festival de Cannes com novo visual

A ex-BBB Sarah Andrade surpreendeu no Festival de Cannes ao aparecer no red carpet morena

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 19h40

Neste sábado, 21, Sarah Andrade brilhou e surpreendeu ao aparecer no tapete vermelho do Festival de Cannes.

No quinto dia de festival, a ex-BBB posou no red carpert francês com uma mudança no cabelo, Sarah está morena. "Estou me sentindo renovada. É algo significativo neste momento da minha trajetória. Amei o resultado! Deveria ter ficado morena antes", contou Sarah para uma revista.

A participante do BBB 21 brilhou no festival com um look elegante todo branco com mangas longas e uma calça.

Ainda em entrevista, a influenciadora disse que está em Cannes para fazer uma "imersão cultural" e estudar.

