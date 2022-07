Ex-BBB Sarah Andrade se declara após reatar namoro com Lucas Viana

Ex-BBB Sarah Andrade posta fotos românticas com Lucas Viana e se derrete após anunciar reconciliação do casal

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 09h52

A ex-BBB Sarah Andrade (31) anunciou que reatou, mais uma vez, seu relacionamento com o ex-Fazenda Lucas Viana (31)!

Na sexta-feira, 08, os dois surgiram em clima de romance nos Stories do Instagram e confirmaram que estão juntos novamente.

Após a reconciliação, os dois estão curtindo viagem juntinhos em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. No domingo, 10, em seu feed, Sarah publicou lindas fotos em que aparece com o amado na piscina.

"Quando nosso conforto não é um lugar, mas sim uma pessoa…", escreveu a ex-sister na legenda da postagem.

Vale lembrar que os dois começaram a namorar em junho de 2021, mentre idas e vindas, mas acabaram terminando no final do ano passado.

Sarah Andrade celebra chegada dos 31 anos

Recentemente, Sarah Andrade usou as redes sociais para comemorar mais um ano de vida! “Hoje é um dia especial, meu aniversário e início de um novo ciclo. Gosto de parar um tempinho e refletir tudo que vivenciei nesse último ano de vida. Hoje só tenho a agradecer por tantos sonhos realizados, conquistas, aprendizados, pelas pessoas que passaram pelo meu caminho. A vida é uma montanha-russa cheia de emoções e com o passar dos anos vamos ganhando experiência, maturidade e sinto que cada ano que passa tenho desenvolvido uma melhor versão de mim”, disse ela.

Confira a publicação de Sarah Andrade com Lucas Viana: