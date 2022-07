Sarah Andrade e Lucas Viana trocam beijão em fotos em Ilhabela

Alerta de casalzão! Sarah Andrade e Lucas Viana derretem a web com sequência de cliques românticos

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 16h41

O amor está no ar! E, aparentemente, na água também! Nesta terça-feira, 12, os internautas ficaram babando por Sarah Andrade (31) e Lucas Viana (31).

Em viagem para Ilhabela, o casal, que reatou o relacionamento há pouco tempo, protagonizou um momento super romântico.

No Instagram, tanto a empresária quanto o modelo publicaram uma sequência de três registros nos quais eles apareceram trocando um beijão.

Nas imagens, é impossível não reparar na linda paisagem ao fundo dos dois.

“Um filme na cabeça com as memórias do último final de semana… Incrível é pouco para definir”, escreveram na legenda do post.

Rapidamente, os fãs haviam lotado eles de elogios. “Fotão”, “que lindos!”, “amando vocês assim”, “que deus abençoe o amor de vocês”, “eu amo, viu?”, “sejam felizes”, “o amor é lindo” e “não se separem mais”, disseram alguns nos comentários.

Confira os cliques românticos de Sarah Andrade e Lucas Viana trocando um beijão em Ilhabela: