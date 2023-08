Sabrina Sato reage ao ver flagra da filha triste no aeroporto: 'Não é fácil'

Sabrina Sato e a filha foram flagradas no desembarque de um aeroporto e ela comentou sobre a expressão da herdeira nas fotos

A apresentadora Sabrina Sato reagiu ao ver que sua filha, Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle, foi flagrada com a expressão triste e de sono ao desembarcar de um voo internacional nesta terça-feira, 8. As fotos chamaram a atenção pelo estilo colorido das roupas de Zoe e sua expressão no rosto.

Então, a mamãe coruja mostrou uma das fotos nos stories do Instagram e comentou sobre o contexto da foto. Na imagem, ela contou que a menina estava entristecida por causa da volta das férias. “Não é fácil voltar das férias, né Zozo?”, escreveu ela.

Sabrina e Zoe passaram uma temporada nos Estados Unidos com a família enquanto curtiam os últimos dias das férias de inverno. Agora, elas estão de volta em São Paulo.

Fotos: Araújo / AgNews

Sabrina Sato vai ter quadro no Fantástico

A apresentadora Sabrina Sato está oficialmente na telinha da Globo! Depois de brilhar no GNT, ela conquistou um quadro no Fantástico, que é exibido nas noites de domingo. A novidade foi anunciada pela artista em suas redes sociais com um vídeo arrumando as malas para uma viagem.

Na atração, ela vai mostrar a Itália com muito bom humor e curiosidades sobre o país. "Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia faria parte do Time Fantástico! É um privilégio… Um presente da Globo e do Fantástico poder participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há cinquenta anos! Estou muito feliz e honrada! Me sentindo Fantástica!", disse ela.

Vale lembrar que Sabrina Sato assinou contrato com o Grupo Globo em meados de 2022. Desde então, ela apresentou o programa Desapegue Se For Capaz, no GNT, e também fez parte do time de comentaristas do Saia Justa. Agora, ela vai aparecer no Fantástico.