Sabrina Sato ganha seu próprio quadro no programa Fantástico

Ela é global! Sabrina Sato anuncia que vai ter um quadro no Fantástico, da Globo: 'É um privilégio'

A apresentadora Sabrina Sato está oficialmente na telinha da Globo! Depois de brilhar no GNT, ela conquistou um quadro no Fantástico, que é exibido nas noites de domingo. A novidade foi anunciada pela artista em suas redes sociais com um vídeo arrumando as malas para uma viagem.

Na atração, ela vai mostrar a Itália com muito bom humor e curiosidades sobre o país. "Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia faria parte do Time Fantástico! É um privilégio… Um presente da Globo e do Fantástico poder participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há cinquenta anos! Estou muito feliz e honrada! Me sentindo Fantástica!", disse ela.

Vale lembrar que Sabrina Sato assinou contrato com o Grupo Globo em meados de 2022. Desde então, ela apresentou o programa Desapegue Se For Capaz, no GNT, e também fez parte do time de comentaristas do Saia Justa. Agora, ela vai aparecer no Fantástico.

Na época de sua saída da Record TV para ir para a Globo, ela refletiu sobre o desafio. "Sair da zona de conforto dá medo e você tem que sair. Você sabe que tem que sair de lá. Acho que tem uma hora que você tem que sair", explicou ela, e completou: "Igual a essa mudança agora, de voltar… de vir pra cá, pra Globo. Igual você [Fábio Porchat] fez antes. Copiei sua trajetória. Mas não dá um medinho? Você tá lá, no bom. Confortável, não sei o quê… ganhando bem".

Tarólogo faz previsão para Sabrina Sato

Há pouco tempo, em um vídeo para a CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto fez suas previsões para o futuro amoroso da apresentadora Sabrina Sato e revelou que suas cartas mostraram o retorno de um amor do passado na vida da artista e que ela pode reatar uma antiga relação.

"Vejo felicidade garantida na vida da Sabrina e possibilidade dela reatar com um amor do passado. As cartas mostram alguém do passado na vida dela, que pode trazer algo muito bom para a vida deles. Algo que não foi concluído no passado, mas que, no futuro, pode trazer uma alegria muito grande. Vejo esse homem que fez parte do passado da Sabrina e que foi cortado da vida dela. Esse homem pode voltar e pode fazer ela muito feliz. Vejo felicidade que marca esse relacionamento", afirmou ele.