Rafa Brites e Felipe Andreoli surgem em cliques românticos durante viagem: ''Fugidinha pra namorar''

Apresentadora Rafa Brites compartilha cliques tomando chopp ao lado do marido, Felipe Andreoli, em Praga, na República Tcheca

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 07h13

O casal Rafa Brites (35) e Felipe Andreoli (42) está aproveitando dias de descanso sem os herdeiros em viagem pela Europa!

Na terça-feira, 16, a apresentadora compartilhou cliques da noite ao lado do marido durante passeio pelas ruas de Praga, na República Tcheca, após completarem 12 anos de união. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, os dois aparecem em clima de romance trocando beijos enquanto tomavam uma cerveja em mesa de um bar.

"Entre trabalho, uma pandemia e um filho… fugidinha pra namorar! @andreolifelipe (que tem um alterego e muda a personalidade no exterior) kkkk", escreveu Rafa na legenda da publicação.

Vale lembrar que Rafa e Felipe são pais de Rocco (5) e Leon, de quase 6 meses. A apresentadora comentou sobre as mensagens negativas de alguns internautas sobre deixarem os filhos em casa. "Vocês estão perguntando se me sinto culpada. Sim! Sempre! Inclusive quando compramos essa viagem era com Rocco, Leon, cuidadora... Pois eu achei que estaria amamentando. Como ele parou... Pensei: 'Quer saber. Cancela! Vamos só nós dois!' Diminui o tempo (porque também não sou de ferro), acionei a minha rede de apoio (que sei que nem todo mundo tem) e aqui estamos", disse ela.

Rafa Brites e Felipe Andreoli curtem viagem em Praga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites relembra primeiro date com Felipe Andreoli

Rafa Brites e Felipe Andreoli comemoraram 12 anos de relacionamento e trocaram declarações nas redes sociais recentemente. A influenciadora digital recordou um clique antigo ao lado do jornalista e prestou uma linda homenagem ao amado ao relembrar a primeira vez que ficaram. "Foto do meu blackberry! Sim, estamos juntos desde essa época! Hoje faz 12 anos desde o dia que combinamos de tomar um sorvete, 14:00 em plena segunda-feira 09 de agosto de 2010. Eu tinha acabado de ficar solteira. Você tava na pegada do moleque doido no ápice do CQC. Ou seja para ambos era uma ficada… por que não, né? Fomos pra sua casa, você abriu um vinho que tinha acabado de trazer da copa da África do Sul. “Assistimos o dvd” do U2. Rsrs Na semana seguinte pegamos um cachorro. E aqui estamos", iniciou Rafa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!