Após completarem 12 anos de casados, Rafa Brites e Felipe Andreoli curtem viagem sem os filhos

Rafa Brites (35) e Felipe Andreoli (42)começaram as comemorações dos 12 anos de casados! Após a data especial, o casal embarcou para Praga, a capital da República Tcheca, para curtirem uns dias de descanso sem os filhos, Rocco (5) e Leon (6 meses).

Pelos stories do Instagram, os pombinhos transbordaram felicidade com a viagem. O apresentador publicou várias fotos durante toda a trajetória e ainda brincou com a esposa.

"Partiu viagem de casalzin", "Quem tiver dicas de Praga aceitamos", escreveu ele nos cliques. Ele também registrou o cansaço da amada durante a viagem de carro até a cidade.

Já Rafa compartilhou uma sequência de vídeo comentando sobre as intenções do casal com a fugidinha de casa. Serão cinco dias de turismo, namoro e diversão.

Além disso, a apresentadora falou sobre os comentários negativos feitos por alguns internautas sobre deixarem os herdeiros em casa.

"Vocês estão perguntando se me sinto culpada. Sim! Sempre! Inclusive quando compramos essa viagem era com Rocco, Leon, cuidadora... Pois eu achei que estaria amamentando. Como ele parou... Pensei: 'Quer saber. Cancela! Vamos só nós dois! Diminui o tempo (porque também não sou de ferro), acionei a minha rede de apoio (que sei que nem todo mundo tem) e aqui estamos", disse ela.

