Luxo e insetos: Lore Improta mostra viagem de lua de mel com Léo Santana

Após dois anos, Lore Improta e Léo Santana fazem viagem romântica de lua de mel e revelam destino excêntrico

Após se casarem em fevereiro de 2021 em uma cerimônia intimista, Lore Improta e Léo Santana resolveram fazer uma viagem de lua de mel. Com o coração apertado ao deixar a filha Liz em casa, a dançarina mostrou dois dias que tiveram viajando de avião até chegarem ao destino escolhido por eles para comemorarem a união: Bangkok, na Tailândia.

Nesta terça-feira, 28, a loira fez um resumo que já viveram no primeiro dia por lá e não apenas impressionou com o luxo do hotel onde estão hospedados, como também deixou muita gente com a aflição ao exibir os insetos nos espetinhos que Léo Santana experimentou.

"Tailândia. Nosso primeiro dia já foi incrível! Imagina só os próximos…", disse Lore Improta ao surgir no quarto todo preparado para eles com balões e até pétalas de flores ao redor da banheira dizendo "zona de perigo".

Nos comentários da legenda, os seguidores admiraram o casal. "Muito love para vocês", desejaram. "Vem ai o baby 2", pediram um segundo filho dos pombinhos.

Veja as fotos da viagem de Lore Improta e Léo Santana na Tailândia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta fala sobre ter mais filhos

Lore Improta abriu seu coração sobre ter mais filhos com Leo Santana. Em entrevista à CARAS Brasil durante o Carnaval na Sapucaí, a bailaria revelou que não quer ser mãe somente de Liz. Ela deseja engravidar futuramente. "Aproveitar mais um pouquinho", declarou ela.

Os dois estão juntos há seis anos já são pais de Liz, que completou um ano em setembro. O relacionamento começou em 2017, mas anunciaram o fim duas vezes, entre 2017 e 2018. Entretanto, em fevereiro de 2021 Leo Santana e Lore Improta se casaram em uma cerimônia realizada em Salvador, e em setembro do mesmo ano a filha do casal nasceu.

Recentemente, eles comemoraram dois anos de casamento e trocaram declarações nas redes sociais."Hoje fazemos 2 anos de casados. E eu queria trazer aqui esse momento especial após 2 anos de pandemia, de incertezas, de medo e dor que tivemos, pra te mostrar essa multidão nos vendo passar com a música número 1 do país. Estarei sempre colada contigo, lado a lado. Torcendo e vibrando por cada conquista sua. Em todos os momentos. Todos os dias te falo o quanto te admiro e te amo. Que tenhamos muitos anos juntos e muitos nenéns felizes", escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Enquanto Lore compartilhou um vídeo dançando ao lado do marido em um trio elétrico, o cantor também postou um vídeo dançando seu hit Zona de Perigo e se declarou para a mulher. "2 anos de casados tinha que ser algo bem nossa vibe. Te amoo @loreimprota que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê sabedoria, discernimento, paz, MAIS FILHOS, amor, cumplicidade, parceria, paciência e que juntos continuemos a viver assim.. leve, feliz e sempre com muito astral."

Durante o carnaval na Sapucaí, a dançarina esteve presente no camarote Nº1 e abriu o jogo sobre seus planos pessoais para o futuro ao lado de Leo Santana."Eu quero ter mais neném, Leo também. Esse ano provavelmente não, estou focando no trabalho. Ano que vem espero que venha um baby para a gente aproveitar mais um pouquinho os filhos."