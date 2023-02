Lore Improta celebra dois anos de casamento com Leo Santana e descarta ciúmes: 'Me garanto'

Lore Improta e Leo Santana ainda planejam uma viagem internacional para celebrar data

Prestes a completar dois anos de casamento, a dançarina Lore Improta (29) e o cantor Leo Santana (34) se tornaram assunto nas redes sociais devido às cantadas que o músico recebe de fãs --famosas e anônimas. Porém, a influenciadora descarta ciúmes e brigas na relação, e revela que o segredo está na confiança. "Eu me garanto muito, como mãe, como mulher, como profissional."

Tudo começou após a cantora Jojo Todynho (26) elogiar o artista em um vídeo de divulgação da música Zona de Perigo, que se tornou um grande hit no Carnaval. Lore Improta respondeu a funkeira em um pronunciamento divertido, e em entrevista a CARAS Brasil, explicou que sempre enxerga os elogios e comentários como uma brincadeira.

"As pessoas não acreditam, mas a gente é muito tranquilo. Tanto ele comigo quanto eu com ele. A gente amadureceu muito nosso relacionamento, e é sobre isso, quando confiamos na pessoa que estamos juntos e quando confiamos em nós mesmos", explica a dançarina, que ainda comemora o sucesso da última música do marido.

"Quando temos segurança de si, não precisa ficar brigando e desgastando o relacionamento por causa disso. Leo me respeita e eu respeito ele, é sobre o que temos dentro de casa, do nosso amor e da nossa cumplicidade. Eu levo na brincadeira, tem que ser leve, se não faz mal para a gente mesmo."

Agora, após a maratona de Carnaval entre o Rio de Janeiro e Salvador, o casal, que está junto desde meados de 2021, pretende ficar um tempo curto próximo à filha, Liz e então embarcar para uma viagem internacional, para celebrar o aniversário de casamento. "Fazemos dois anos de casado, e vamos viajar para a Tailândia semana que vem."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

LORE IMPROTA E LEO SANTANA PASSARAM CARNAVAL SEPARADOS

A dançarina marcou o Carnaval de 2023 ao desfilar na Sapucaí. A musa, que tinha acabado de completar dois anos de casamento com o marido, que estava cumprindo a agenda de compromissos em Salvador, deu um show de samba no Rio de Janeiro e esteve presente no Nosso Camarote, desfilando pela Unidos do Viradouro.

"Como a gente está vivendo essa fase tão especial, eu e o Léo, as pessoas estão mais de olho em mim. Essa pressão maior para tentar administrar tudo. Mas está sendo muito especial, estou muito feliz, muito ansiosa, estou recebendo muito carinho aqui na Sapucaí. É meu quarto ano desfilando pela Viradouro, uma escola que me abraça. A comunidade me abraça e eu estou muito feliz."