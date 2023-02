Minhoca? Lore Improta e Léo Santana provam comida exótica na Tailândia

Lore Improta e Léo Santana estão curtindo férias na Tailândia depois do Carnaval

Depois de uma rotina intensa no Carnaval, com desfiles e trios elétricos, Lore Improta (29) e seu marido Léo Santana (34), dono do hit que dominou a folia neste ano, 'Zona de perigo’, resolveram tirar férias para curtir a Tailândia. Mas a viagem se tornou uma experiência imersiva na cultura do país, com direito a degustação de comidas exóticas.

Lore chegou à cidade já mostrando um passeio de Tuk Tuk, transporte típico da cultura tailandesa: “Rolê pela City”, ela escreveu ao iniciar o tour . Depois, o casal foi a um mercado conhecer iguarias: saliva de passarinho, sorvete de shoyu, que a dançarina avaliou como “muito bom” e até alguns insetos: “Será que vamos comer algum?”, escreveu a loira. O cantor disparou: “Tô fora!”, sem pensar duas vezes.

Lore Improta mostra insetos na Tailândia - Reprodução/Instagram

Mas o casal reconsiderou a ideia e decidiu provar bicho de bambu, que Léo chamou de minhoca, por conta da semelhança. O cantor comeu e aprovou: “salgadinho, tipo snacks”, relatou nos stories. Já Lore, estava com bastante receio de provar o alimento diferenciado: “Olha as patinhas dele”, disse ao levar o inseto à boca. Depois que degustou a iguaria ela relatou: “Tá descendo”, quando uma mulher ofereceu uma bebida alcóolica para ajudar.

Léo Santana come inseto na Tailândia - Reprodução/Instagram

Quando a loira voltou para o hotel, brincou com a situação ao mostrar um prato de peixe grelhado: “Depois de comer minhoca”, escreveu com bom-humor.

Lore Improta abre o coração e revela se pretende ter mais filhos com Leo Santana

Em entrevista à CARAS Brasil durante o Carnaval na Sapucaí, Lore Improta revelou que não quer ser mãe somente de Liz, de um ano, fruto de seu relacionamento com Léo Santana. A dançarina deseja engravidar futuramente: "Aproveitar mais um pouquinho", declarou.

Os dois estão juntos há seis anos e mesmo entre algumas idas e vindas, se casaram em fevereiro de 2021, em uma cerimônia realizada em Salvador. Um pouco depois, Liz nasceu, em setembro do mesmo ano.