Hit do Carnaval? Veja quais famosos já dançaram ao som de Zona de Perigo, música de Leo Santana

Após o lançamento da nova música de Leo Santana, diversas celebridades aproveitaram para fazer a coreografia

Zona de Perigo é a mais nova canção que está na boca dos famosos, e em suas redes sociais também. Aposta do cantor Leo Santana para o Carnaval de Salvador, a música viralizou nas redes sociais de anônimos e de famosos também: Neymar, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Jojo Todynho e Paulo André foram apenas alguns nomes que aproveitaram o hit para fazer coreografias.

Com o refrão colante e o apoio dos amigos, o cantor conseguiu chegar, pela primeira vez, ao topo do ranking das mais ouvidas no Spotify Brasil. Lançada no final do ano passado, a canção já acumula mais de 2 milhões de reproduções na plataforma de streaming de áudio. Neste sábado, 11, a música ocupava a 19ª posição no ranking global.

O resultado? Diversos internautas com o refrão: "Vem deslizando (vai), que eu to gostando (vem), ela me pede (mais), não para não (meu bem), e vem sentando gostosinho pro pai e vem jogando de ladinho, neném", grudado na cabeça. A dança do cantor nas redes sociais rendeu até cantadas de Todynho para ele, conhecido como "gigante" pelos fãs e amigos.

Neymar, jogador de futebol, apareceu dançando o hit em seus Stories do Instagram. "Alegria, alegria", escreveu ele na legenda do registro, em que dançava se filmando no espelho de uma academia após um treino. A atriz Bruna Linzmeyer também entrou no embalo e dançou ao lado da namorada, a DJ Marta Supernova.

Já Claudia Leitte dançou a música ao lado do marido, Márcio Pedreira, enquanto estavam em um carro. Ela compartilhou os registros em seus Stories do Instagram. Nomes como Gkay, Dilsinho, Cristian Bell, Mumuzinho e Pequena Lo também se jogaram na dança.

