Após 'cantada' de Jojo Todynho, Leo Santana e Lore Improta se pronunciam: ''Precisa ser estudada''

Leo Santana e Lore Improta comentaram vídeo de Jojo Todynho sobre o cantor chamar a atenção da funkeira

Nesta terça-feira, 07, a cantora Jojo Todynho (25) brincou ao dizer que o cantor Leo Santana (34) lhe desperta o interesse. Inclusive, a funkeira pediu desculpas a esposa do artista, Lore Improta (29), dizendo que é difícil não cobiçá-lo.

Nos comentários do vídeo, em que a campeã de A Fazenda 12apareceu revoltada com sua dieta e desabafando sobre Leo Santana a fazer cair em tentação, o baiano decidiu se pronunciar.

"Ei sério... não dá véi... você precisa ser estudada... pq*. Oia isso neni", escreveu o cantor dando várias risadas e chamando a mulher para ver o vídeo engraçado.

Em seu stories, Lore Improta repostou o vídeo também se divertindo com a situação. "É pra perdoar ela galera? HAHAHAHAH", falou a dançarina.

A fala de Jojo Todynho sobre o artista foi a seguinte. "Maravilhoso e pra melhorar nossa paz é Léo Santana o tempo todo. Lore, fica difícil te respeitar, a gente quer respeitar os mandamentos da Bíblia: "Não cobiçará o macho do próximo"... Não dá, esse homem é desproporcional. A gente quer seguir a palavra, quer seguir, mas é só humilhação", brincou a famosa.

Veja o vídeo:

Jojo Todynho aparece chorando e explica o motivo

A cantora Jojo Todynho não conseguiu segurar a emoção poucos dias antes do seu aniversário. Nas redes sociais, ela apareceu chorando nesta segunda-feira, 6, em uma imagem divulgada nos stories do Instagram do Instagram.

A artista contou que costuma ficar emotiva antes de completar mais um ano de vida, já que o aniversário dela é no próximo sábado, 11. “Semana de aniversário, eu fico assim: à flor da pele. Vocês também são assim”, disse ela.

Então, Jojo Todynho contou uma história do seu passado. Ela lembrou de uma bronca do seu pai em uma de suas festas de aniversário e também da morte do pai pouco depois. “A minha última festa de 10 anos, foi meu pai quem fez. E tinha um menino da minha rua que sempre fazia festa e não chamava. Aí ele foi na minha festa e eu expulsei ele. Meu pai viu na hora, e como um bom pai, me corrigiu colocando de castigo, porque eu era uma criança terrorista. Passei a festa inteira de castigo e só saí na hora do parabéns. Em junho, meu pai faleceu, então isso é uma coisa que marcou minha vida. Não no sentido ruim, porque ele me corrigiu pelo certo, não posso distratar ninguém, não é porque os outros fazem comigo que eu vou fazer igual. Eu fico sentida porque foi o último aniversário que passei com ele. Aí eu fico assim", contou ela.