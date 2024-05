Luciana Gimenez se declara para Nova York ao abrir álbum de fotos da viagem

Em Nova York para a formatura do filho, Luciana Gimenez se declara para a cidade ao abrir álbum de fotos de sua viagem nas redes sociais; confira!

A apresentadora Luciana Gimenez está passando alguns dias em Nova York para prestigiar a formatura de seu filho, Lucas Jagger, de 25 anos. Após aproveitar os eventos super especiais ao lado de seu ex-affair, o cantor Mick Jagger, a brasileira aproveitou para turistar a cidade e atualizar as redes sociais com novas fotos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Luciana apareceu com look todo jeans, de top e calça e cintura baixa, combinado com óculos escuros e tênis para explorar a metrópole. A famosa ainda posou nas ruas e no famoso metrô de Nova York, mostrando os cenários clássicos do local para seu ensaio de fotos.

Na legenda, ela se declarou para a cidade: "NYC você tem o meu coração!". Seus seguidores logo rasgaram elogios nos comentários. "Belíssima", disparou um internauta. "Linda demais", declarou outro. "Que maravilhosa", disse mais um.

Confira a publicação:

Luciana Gimenez explica criação reservada de filho com Mick Jagger

A apresentadora Luciana Gimenez está radiante desde que viajou para Nova York, nos Estados Unidos, para acompanhar de perto a formatura do filho mais velho, Lucas Jagger, fruto de sua antiga relação com o cantor Mick Jagger. O jovem, de 25 anos, se formou na faculdade de Artes Literárias na Universidade de NY.

Extremamente orgulhosa do primogênito, Luciana fez questão de compartilhar em suas redes sociais cada momento especial da conquista de Lucas. No entanto, essa 'exposição' feita por ela nos últimos dias nem sempre foi algo corriqueiro.

Recentemente, em entrevista à Quem, a apresentadora da RedeTV! contou que sempre respeitou a intimidade do herdeiro e preferiu criá-lo longe dos holofotes. Para ela, essa decisão foi essencial para que Lucas Jagger pudesse se desenvolver melhor.

"Criei meu filho extremamente protegido, sem fazer publi, sem ganhar dinheiro em cima dele, sem deixar que as pessoas usassem a imagem dele... fiz o melhor que pude. Não sei até que nível isso foi certo ou errado. Hoje em dia, as pessoas têm muito costume de expor a vida dos seus filhos, o crescimento, mas eu, na época, optei por não fazer isso", declarou Luciana Gimenez.

E completou: "Claro que a exposição existe, até porque ele é filho de pessoas famosas, mas o máximo que pude, preservei a imagem do meu filho. Deixei ele crescer com os amigos sem tanta exposição. Foi minha opção para aquele momento porque achava que ele seria mais feliz assim. Ele me diz que deu certo, já que sempre foi muito avesso à exposição e à publicidade. Então, acho que foi uma escolha sensata".