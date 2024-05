Luciana Gimenez explica criação reservada de filho com Mick Jagger: 'Sensata'

Mãe de Lucas Jagger, a apresentadora Luciana Gimenez abriu o jogo e falou sobre a decisão de manter o filho longe dos holofotes

A apresentadora Luciana Gimenez está radiante desde que viajou para Nova York, nos Estados Unidos, para acompanhar de perto a formatura do filho mais velho, Lucas Jagger, fruto de sua antiga relação com o cantor Mick Jagger. O jovem, de 25 anos, se formou na faculdade de Artes Literárias na Universidade de NY.

Extremamente orgulhosa do primogênito, Luciana fez questão de compartilhar em suas redes sociais cada momento especial da conquista de Lucas. No entanto, essa 'exposição' feita por ela nos últimos dias nem sempre foi algo corriqueiro.

Recentemente, em entrevista à Quem, a apresentadora da RedeTV! contou que sempre respeitou a intimidade do herdeiro e preferiu criá-lo longe dos holofotes. Para ela, essa decisão foi essencial para que Lucas Jagger pudesse se desenvolver melhor.

"Criei meu filho extremamente protegido, sem fazer publi, sem ganhar dinheiro em cima dele, sem deixar que as pessoas usassem a imagem dele... fiz o melhor que pude. Não sei até que nível isso foi certo ou errado. Hoje em dia, as pessoas têm muito costume de expor a vida dos seus filhos, o crescimento, mas eu, na época, optei por não fazer isso", declarou Luciana Gimenez.

E completou: "Claro que a exposição existe, até porque ele é filho de pessoas famosas, mas o máximo que pude, preservei a imagem do meu filho. Deixei ele crescer com os amigos sem tanta exposição. Foi minha opção para aquele momento porque achava que ele seria mais feliz assim. Ele me diz que deu certo, já que sempre foi muito avesso à exposição e à publicidade. Então, acho que foi uma escolha sensata".

Ao longo da entrevista, Luciana Gimenez também revelou que já sofreu com o julgamento do público por esta decisão, uma vez que as pessoas se sentiam no "direito de se intrometer na criação de filhos de famosos". Além de Lucas Jagger, a famosa também é mãe de Lorenzo, fruto de seu longo casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.

Luciana Gimenez e Mick Jagger se encontram no aniversário do filho

A apresentadora Luciana Gimenez mostrou fotos de como foi a festa de aniversário de seu filho mais velho, Lucas Jagger. O rapaz completou 25 anos de idade e comemorou a data ao lado de seus pais e do irmão, Lorenzo, em uma festa animada.

Nas redes sociais, Gimenez registrou a celebração e mostrou fotos do bolo de aniversário do herdeiro, que escolheu um bolo inspirado na música e na cidade de Nova York.

"Uma noite especial vendo o meu filho sorrir, o que mais posso pedir? Nada! Só agradecer mesmo. Obrigada a todos os amigos e familiares. Amamos vocês", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Luciana e Mick viveram um romance no final da década de 1998, quando se conheceram durante a turnê da banda Rolling Stones no Brasil.