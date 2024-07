Leticia Cazarré compartilha registros de viagem em família: "Aproveitar momentos juntos"

Leticia Cazarré refletiu sobre momentos que viveu em família na Serra Catarinense; Bióloga esteve com o marido, Juliano Cazarré, e o filho caçula

Nesta terça-feira, 2, Leticia Cazarré usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos de uma viagem em família na Serra Catarinense. Nos registros, ela surgiu na companhia do marido, o ator Juliano Cazarré, e Estêvão, filho caçula do casal.

"Nossa rota na serra catarinense nos levou a mais lugares lindos e aconchegantes, onde dormimos e tomamos café da manhã à beira de um lago cercado de lhamas, fizemos uma trilha com cachoeira e muito mais! Vou trazendo mais imagens ao longo dos próximos dias! Lá ficamos quase o tempo todo sem sinal, o que foi ótimo para aproveitar os momentos juntos", escreveu a bióloga na legenda da publicação.

Em outra postagem, Leticia ressaltou que a rotina corrida muitas vezes não permite viver momentos como esse. "Vivemos dias mágicos e inesquecíveis na Serra Catarinense, fomos muito bem recebidos e acolhidos pelos moradores locais e conhecemos um inverno que nunca imaginamos que fosse possível de viver", disse.

"Passamos pelo maravilhoso EcoResort do Rio do Rastro, o charmoso Jardim Secreto, a impressionante Serra do Rio do Rastro, as melhores vinícolas de Santa Catarina como a Monte Agudo, a Leone di Venezzia, a Villa Francioni e a Thera. Além disso, contemplamos vistas de tirar o fôlego como o Cânion da Ronda e a Cachoeira Papuã", finalizou a esposa de Juliano Cazarré.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Letícia diz que Juliano Cazarré "não ajuda de madrugada"

A stylist compartilhou recentemente detalhes da rotina com os seis filhos do casal. Em sua conta no Instagram, ela abriu uma caixa de perguntas e falou sobre a organização dos quartos dos pequenos e sobre a divisão de tarefas com o marido.

Ela contou que as crianças são acomodadas em quatro cômodos diferentes. "Gaspar e Madalena dividem um quarto. Vicente e Inacio dividem outro. Guilhermina [que trata uma cardiopatia rara] tem um quarto de home care. Estêvão [de dois meses] vai ter um quarto só pra ele porque é muito bebezinho e os outros já têm rotinas agitadas", disse ela.

A bióloga também falou sobre como ela e Juliano se dividem em relação aos cuidados com os filhos após uma seguidora com filho recém-nascido relatar que não recebe “ajuda” do marido de madrugada. "Meu marido também não ajuda de madrugada, a menos que seja uma situação atípica (por exemplo, crianças passando mal à noite)", iniciou.