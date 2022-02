Ivete Sangalo abre álbum de fotos de viagem com o marido e amigos: ''Meu paraíso''

A cantora Ivete Sangalo divulgou fotos e vídeos do final de semana em família

Ivete Sangalo (49) abriu um álbum de fotos nas suas redes sociais da viagem em família para Boipeba, na Bahia.

No feed do Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de fotos e vídeos ao lado do marido, Daniel Cady, e de vários amigos.

Nas imagens, a galera se diverte andando a cavalo, na praia e curtindo juntos.

"Meu paraíso", escreveu a artista na legenda da publicação.

"Que lugar lindo, descanso merecido", disse um seguidor; "Bom te ver feliz e descansando com os seus", comentou outra; "Aproveita muito", declarou uma terceira.

