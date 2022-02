Ivete Sangalo fala sobre talento do primogênito, Marcelo, que entrou para sua banda: ''Ele não toca comigo porque é meu filho''

Cantora Ivete Sangalo postou vídeo da participação de seu filho, Marcelo, na série 'Onda Boa', na HBO Max, e falou sobre talento do herdeiro na música

A cantora Ivete Sangalo (49) se derreteu pelo herdeiro nas redes sociais!

O primogênito da artista, Marcelo (13), fruto de seu casamento com o nutricionista Daniel Cady, com quem também tem as gêmeas Helena e Marina, de 3 anos, está seguindo os mesmos passos da mãe no meio artístico.

Em seu feed no Instagram, na noite de terça-feira, 8, ela compartilhou um trecho de episódio de seu programa Onda Boa Com Ivete, da HBO Max. Nas imagens, Marcelo aparece tocando percussão ao lado de Ivete e de Carlinhos Brown.

"Ele não toca comigo porque é meu filho. Ele toca comigo porque ele sabe tocar. Só que eu tenho que colocar isso pra ele de uma forma natural e ele gosta disso. Aí veio a ideia do projeto. Eu falei: 'filho, a gente vai ficar quase um mês numa fazenda, junto com a banda, todo mundo ali confinadinho, pra que esse projeto aconteça'. Ele falou: 'Po, mãe, então eu posso tocar'. Eu falei: 'Beleza'", começou falando no registro.

"Agora eu quero que você ouça o diretor musical, ouça o contexto, pra que a mamãe não tenha que ser uma condução. Eu quero que você esteja ali como um músico, compreendendo como é que funciona", disse ainda a comandante do reality The Masked Singer Brasil.

"Meu filho! Meu fechamento! #OndaBoaComIvete", escreveu Ivete Sangalo na legenda da postagem.

"Ai, Tia Preta morre de orgulho", babou Preta Gil (47) nos comentários. "Quanto é importante escutarmos, respeitarmos e olharmos para eles desta forma. Incentivando e cuidando! Lindo de se ver", destacou a apresentadora Fernanda Pontes. "Aff que orgulho hein mainha?!! Coração cheinho!", disse Fernanda Rodrigues. "Tá no sangue viu?", comentou uma fã. "Vocês são lindos! Abençoados", elogiou mais uma.

Confira o post de Ivete Sangalo com o filho, Marcelo:

