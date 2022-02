Ivete Sangalo compartilha cliques descontraídos com Iza: ''Que dupla''

As cantoras Ivete Sangalo e Iza esbanjaram beleza durante as gravações de Onda Boa na fazenda

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 13h59

Ivete Sangalo (49) atualizou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 17, com lindos registros ao lado de Iza(31).

Celebrando o último episódio do seu documentário, Onda Boa, a cantora compartilhou fotos com a artista durante a estadia na fazenda onde o projeto foi gravado.

Nas imagens, as duas aparecem conversando, cantando e relaxando diante da paisagem verde do local, onde também gravou com Vanessa da Mata, Gloria Groove, Carlinhos Brown e Agnes Nunes.

"Que delícia encontrar com Iza", escreveu ela na legenda da publicação.

"Como faz pra ter mais 5 episódios????", pediu um fã; "Vou ver e rever todos os episódios", comentou outra; "Documentário mais lindo, apaixonada por tudo", elogiou uma terceira; "Icônicas! Perfeitas", disparou mais uma.

CONFIRA OS CLIQUES DE IVETE SANGALO E IZA