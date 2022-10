Grávida, Viih Tube rebate críticas por viajar em classe diferente de Eliezer: ''Não sou mãe dele''

À espera do primeiro bebê, influenciadora Viih Tube é alvo de críticas após viajar de avião na classe executiva e deixar Eliezer na econômica

A mamãe primeira viagem Viih Tube (22) usou as redes sociais após ser alvo de críticas por ter viajado de avião separada do namorado, Eliezer (32).

Curtindo viagem em Miami, nos Estados Unidos, a influenciadora digital e o ex-BBB surgiram fazendo compras para o enxoval da filha Lua na quinta-feira, 27. Nos Stories do Instagram, a loira aproveitou para comentar sobre a repercussão da viagem do casal, já que ela foi de classe executiva, e Eli de econômica.

“Gente, estou aqui fazendo o enxoval da minha filha com o Eli, aqui em Miami. Do nada, eu recebo a informação que estão postando em todos os sites de fofoca: ‘Como assim o Eli está indo de classe econômica?”, disparou Viih. Irritado, Eliezer interrompe: “Gente, nosso filho tá aqui dentro ainda e o nome da minha mãe é Ana Beatriz, não Viih Tube!". “Eu não sou mãe dele, não, tá gente?”, completou ela.

“Eu pago minhas contas, eu pago minha passagem de avião, eu pago minha comida, eu pago meu aluguel! Eu pago! E eu decidi ir na econômica. Eu não pago R$ 20 mil numa passagem de avião! Ela quis pagar, porque é mais confortável pra ela!”, respondeu ainda o designer.

“Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, e se eu falasse: ‘Estou pagando uma passagem para o Eli’, iriam dizer que estou bancando ele!”, acrescentou a youtuber. "Nossa, iriam dizer que você estava me bancando!' ‘Deu o golpe da barriga, conseguiu o que queria’! Ai, me irrita", ironizou Eliezer.

“Cuidem do dinheiro de vocês, que a gente cuida do nosso!”, rebateu a influenciadora.

Recentemente, Eliezer e Viih Tube mostraram o início da preparação para o quarto da herdeira dos ex-BBBs. "A gente fez uma reunião às 8h da manhã sobre o quartinho da Lua. Aí, vocês pensam 'Nossa, ela é muito criativa'. Gente, o quartinho foi o Eli que criou e eu só concordava porque ele tinha umas ideias muito legais. Designer, né amores?", brincou ela.

Confira o pronunciamento de Viih Tube e Eliezer após polêmica:

Viih Tube surpreende ao revelar sintoma inusitado de gravidez

A influenciadora digital Viih Tube contou aos seguidores que está tendo um sintoma um tanto inusitado durante a gravidez de sua primeira filha. Nas redes sociais, a ex-BBB disse tem se sentido mais emotiva que o normal. “Gente, eu só sei chorar. Isso passa?”, falou a influenciadora, com os olhos cheios de lágrimas. Com o namorado e futuro pai, Eliezer rindo no fundo, Viih Tube relatou que todos os dias ela se vê aos prantos, chorando por diversos e inúmeros motivos. "Eu estou achando que a tendência é piorar. Eu tava assistindo Jane, a Virgem e tem uma parte que ela mostra o crescimento do Matheus, o neném", continuou.

