Eliezer mostra início da preparação para o quarto de sua primeira filha com Viih Tube

Viih Tube diz que Eliezer idealizou o quarto da filha: 'Eu só concordava'

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 09h37

A influenciadora digital Viih Tube (22) contou nas redes sociais nesta terça-feira, 26, que ela e o ex-BBB Eliezer (32) estão preparando o projeto de decoração para o quarto da primeira filha do casal, que se chamará Lua.

Viih Tube revelou pelos stories do Instagram que realizou uma reunião com arquitetos e que o ex-BBB é muito criativo e estava com o projeto todo em mente. "A gente fez uma reunião às 8h da manhã sobre o quartinho da Lua. Aí, vocês pensam 'Nossa, ela é muito criativa'. Gente, o quartinho foi o Eli que criou e eu só concordava porque ele tinha umas ideias muito legais. Designer, né amores?", brincou.

Eliezer publicou nos stories do seu perfil na mesma rede social, também nesta terça-feira, que estava visitando a casa de Viih Tube para acompanhar o projeto do cômodo. "A galera está aqui pra medir o quarto da Lua", contou animado.

Eliezer visita início da obra para reforma do quarto da filha, Lua. Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube surpreende ao revelar sintoma inusitado da gravidez

Viih Tube contou aos seguidores nesta segunda-feira, 24, que está tendo um sintoma um tanto inusitado durante a gravidez de sua primeira filha. Nas redes sociais, a ex-BBB disse tem se sentido mais emotiva que o normal.

“Gente, eu só sei chorar. Isso passa?”, falou a influenciadora, com os olhos cheios de lágrimas. Viih Tube relatou ainda que todos os dias ela se vê aos prantos, chorando por diversos e inúmeros motivos. "Eu estou achando que a tendência é piorar", continuou.

Ela também citou outros sintomas que a incomodaram durante a gestação, até o momento. "Se fosse para falar um que incomoda mais seria: fazer xixi toda hora (literalmente), e um sono incalculável, parece que não consigo ficar com os olhos abertos; quando ele vem, apago sozinha", relatou.