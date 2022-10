Viih Tube surpreende ao revelar sintoma inusitado da gravidez: ‘Eu só sei chorar’

Viih Tube divertiu os seguidores ao contar que tem se sentindo mais emotiva que o normal durante a gravidez

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 09h19

A influenciadora digital Viih Tube (22) contou aos seguidores nesta segunda-feira, 24, que está tendo um sintoma um tanto inusitado durante a gravidez de sua primeira filha. Nas redes sociais, a ex-BBB disse tem se sentido mais emotiva que o normal.

“Gente, eu só sei chorar. Isso passa?”, falou a influenciadora, com os olhos cheios de lágrimas. Com o namorado e futuro pai, Eliezer (32) rindo no fundo, Viih Tube relatou que todos os dias ela se vê aos prantos, chorando por diversos e inúmeros motivos.

"Eu estou achando que a tendência é piorar. Eu tava assistindo Jane, a Virgem e tem uma parte que ela mostra o crescimento do Matheus, o neném", continuou Viih Tube.

Eliezer, que ouvia o desabafo da amada no fundo, começou a zombar de Viih Tube. "Ela chora por tudo. Se posar uma mosca ela chora", contou. "Se for uma Joaninha, então...", completou Viih.

Viih Tube fez declração ao postar clique em família

Viih Tube também encantou os seus seguidores nas redes sociais durante a tarde deste domingo, 23, ao compartilhar um novo clique do dia do casamento de sua mãe, Viviane Di Felice, que aconteceu na última quinta-feira, 20.

Na imagem publicada no perfil do Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece com sua mãe e sua avó, Izaura, e aproveitou o registro para celebrar as quatro gerações juntas. "A bisa, a vovó, eu e você, minha filha. Que momento único! Juro que é a última foto que posto desse dia", declarou Viih Tube na legenda da publicação.

Recentemente, Viih revelou aos seus fãs qual o nome sua filha receberá após o nascimento. A influenciadora contou que a revelação não estava prevista para o momento, mas que sem querer trocou o nome do perfil da bebê para 'Pequena Lua', revelando a escolha dos pais.