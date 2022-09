Viih Tube anuncia que está grávida do primeiro filho com Eliezer

Viih Tube celebra sua primeira gravidez: 'Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história'

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 11h31

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube vai ser mamãe! Ela anunciou que está esperando o seu primeiro filho, fruto do namoro com o ex-BBB Eliezer. Os dois fizeramo anúncio nesta terça-feira, 20, com direito a um vídeo no YouTube e um post especial no Instagram.

"Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser!", disse ela.

E completou: "Pais de primeira viagem e o Eli é o pai mais babão e chorão que já vi kkkk e vamos compartilhar todos os momentos com vocês! Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família!".

No vídeo, Eliezer contou que eles descobriram a gestação de Viih após ela ir ao ginecologista para fazer um exame. "A médica falou: 'Você está grávida ou com um cisto, é gravidez ou coisa mais séria'. Aí já era noite, tinha comprado os testes de farmácia, queria fazer só no outro dia e eu nunca ia conseguir dormir. Falei: 'Faz logo'. Fui até ela no banheiro, me mostrou o teste, nunca tinha feito um antes, era um '+'. Em vez de ela me falar, me mandou ler a bula. Olhava para o teste e para caixa... Respirei fundo", disse ele.

Por fim, Viih contou sobre a decisão de já revelar a gravidez. "A gente está muito feliz com essa notícia. Estávamos esperando, porque eu estava com anemia, as pessoas sabem. Estávamos esperando o OK da médica", contou.

Por meio da assessoria de imprensa, os dois contaram que não estavam tentando engravidar. “Não foi planejado, aconteceu e terá todo nosso amor”, contaram. E Eliezer completou sobre a alegria de ser pai. “Acredito que a vida nos surpreende e tudo acontece no tempo certo. Esse ano foi marcado por uma virada de chave na minha vida e realizo mais um sonho! A família da Viih se tornou a minha desde que nos conhecemos e, de fato, somos uma família agora. Eu não poderia estar mais feliz em ser pai!”, contou ele.

Vale lembrar que os dois deram o primeiro beijo em um evento no Mineirão, em Belo Horizonte, e oficializaram o namoro em agosto deste ano durante uma ida para Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.

Confira como foi o anúncio da gravidez de Viih Tube: