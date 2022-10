Mãe de Viih Tube se casa em cerimônia ao ar livre

Viih Tube aparece com vestido pink e leva sua mãe, Viviane, até o altar durante a cerimônia de casamento

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 18h45

A influenciadora Viih Tube viveu um dia emocionante nesta quinta-feira, 20. Isso porque ela casou a sua mãe, Viviane, com o padrasto, Enrico Degan. A cerimônia aconteceu em uma área ao ar livre em uma chácara em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Grávida pela primeira vez, Viih usou um vestido pink com um laço nas costas para levar sua mãe até o altar junto com a avó. A família toda ficou muito emocionada durante a celebração do amor deles.

Vale lembrar que eles já tinham trocado juras de amor durante uma viagem para as Ilhas Maldivas. Na época, Viih organizou uma cerimônia surpresa para a mãe e o padrasto durante as férias em família.

Viih Tube está grávida de sua primeira filha, fruto do namoro com o ex-BBB Eliezer. A menina vai se chamar Lua.

Confira imagens do casamento da mãe de Viih Tube: