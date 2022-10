Viih Tube anuncia o nome escolhido para a sua primeira filha

Viih Tube contou qual é o nome escolhido para a primeira filha do casal e revelou a história por trás do nome

CARAS digital Publicado em 18/10/2022, às 18h18

A influenciadora digital Viih Tube (22) divulgou nesta terça-feira, dia 18, através dos seus stories qual é o nome escolhido para a sua primeira filha. Ela está grávida pela primeira vez de uma menina, fruto do namoro com o ex-BBB Eliezer. Os dois escolheram o nome de Lua para a filha!

A influencer contou que a revelação não estava prevista para o momento, mas que sem querer trocou o nome do perfil da bebê para “Pequena Lua”, revelando a escolha dos pais.

“Queríamos um nome curto, mas que fosse além de um nome bonito. Queríamos um nome que significasse para nós dois, para o nosso momento e que representasse. E o nome dela é Lua, nossa pequena Lua”, disse a ex-BBB. Em seguida, Viih Tube revelou que caso descobrissem um menino, o nome também já estava escolhido: Noah.

Viih explicou que escolheu esse nome junto com o Eli por significar “iluminada” e por ter sido uma escolha unânime desde o primeiro momento entre o casal. Ela também contou que o nome foi motivo de emoção durante o discurso feito por Tiago Leifert em seu chá revelação, já que o apresentador cita sua filha, que também se chama Lua.

Eliezer e Viih Tube se emocionam com discurso de Tiago Leifert

Antes de descobrirem que estavam esperando uma menina, Viih Tube e Eliezer receberam um discurso emocionante e típico do reality BBB de Tiago Leifert. O apresentador refletiu sobre as mudanças na rotina do casal: “Eu poderia fazer um discurso de eliminação e eliminar a vida social de vocês, eliminar as festas pelos próximos anos, falar que vocês não vão mais nenhuma farofa da Gessica Kayane [Gkay] - só se ela fizer matinê - por enquanto esquece, mas não é dia de fazer eliminação, não. Hoje é dia de celebrar, hoje é dia de festejar a benção que vocês estão recebendo.”

Ele também citou a filha Lua e a esposa Daiana Garbin: “Sabe que quando a gente engravida todo mundo faz muita piadinha sempre do lado negativo, né? Sempre esse de: 'Aproveita para dormir agora', 'Aproveita para sair', 'Aproveita para ver um filme', 'Não vai mais conseguir fazer nada', 'Agora vocês vão ver'. Só que pouca gente fala da parte boa e, para mim, e em nome da minha esposa, Daiana - que nesse momento tá fazendo a Lua dormir - a Lua é a melhor parte da nossa vida.” Thiago ainda finalizou tranquilizando o casal: “Ninguém está preparado para ser pai ou mãe, a gente aprende. Quando nasce a gente aprende.”