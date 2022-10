Tiago Leifert faz discurso no chá revelação de Viih Tube e Eliezer; confira

O apresentador Tiago Leifert teve uma participação especial no chá revelação de Viih Tube e Eliezer

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 19h50

Tiago Leifert (42) foi o grande responsável pelo discurso para descobrir o sexo do primeiro filho de Viih Tube (22) e Eliezer (32). Antes da revelação de que os papais estão esperando uma menina, o apresentador emocionou com suas palavras.

Em vídeo, ele começou fazendo uma charada, típica dos discursos do BBB: "Estou um pouco enferrujado, faz tempo que não faço um discurso de eliminação, mas vai ser uma honra. Vou começar com uma charada: O que é, o que é? Troca o dia pela noite? Quando tem que dormir está acordado. Quando tem que estar acordado, está dormindo? Chora o tempo inteiro e quer muita atenção? O que é isso? Acertou quem respondeu um participante do Big Brother Brasil".

"Essa é a definição. Vocês vão reparar, muito em breve, que um BBB e um bebê são muito parecidos na hora de cuidar, aliás, arrisco dizer - por experiência própria - que cuidar de vocês do BBB dá muito mais trabalho do que cuidar de um bebê, vocês vão ver só", completou ele.

Na sequência, Tiago refletiu sobre a rotina do casal, que irá mudar após a chegada da herdeira. "Eu poderia fazer um discurso de eliminação e eliminar a vida social de vocês, eliminar as festas pelos próximos anos, falar que vocês não vão mais nenhuma farofa da Gessica Kayane [Gkay] - só se ela fizer matinê - por enquanto esquece, mas não é dia de fazer eliminação, não. Hoje é dia de celebrar, hoje é dia de festejar a benção que vocês estão recebendo".

E claro que ele citou a filha, Lua, fruto do seu relacionamento com Daiana Garbin. "Sabe que quando a gente engravida todo mundo faz muita piadinha sempre do lado negativo, né? Sempre esse de: 'Aproveita para dormir agora', 'Aproveita para sair', 'Aproveita para ver um filme', 'Não vai mais conseguir fazer nada', 'Agora vocês vão ver'. Só que pouca gente fala da parte boa e, para mim, e em nome da minha esposa, Daiana - que nesse momento tá fazendo a Lua dormir - a Lua é a melhor parte da nossa vida".

"A minha filha é a melhor parte da minha vida, tudo ficou melhor depois que a minha filha apareceu. Olhar para ela e ver minha filha crescendo, ver ela falar papai, ver ela descobrindo o mundo é a experiência mais linda, mais gratificante, mais emocionante que existe e vocês estão prestes a entrar nisso, a entrar na maior aventura humana possível", afirmou ele.

Tiago também relembrou uma fala de Eliezer dentro do reality. "Ninguém está preparado para ser pai, a gente aprende. Quando nasce a gente aprende e você vai ver. [Você] pode achar que a sua missão no mundo era viajar por aí, ser um astro do marketing e não é isso cara. Você vai ver que a tua missão é ser pai", garantiu.

Em seguida, ele focou o discurso na influenciadora. "Viih Tube é a mesma coisa. Vai falar que sua missão era ser roteirista, era ser uma estrela do das comunicações, mas não é. Tua missão é ser mãe. Você vai ver também e não se preocupem mesmo, ninguém está preparado para ser pai ou mãe, a gente aprende. Quando nasce a gente aprende".

"Então aproveitem muito cada segundo, cada ultrassom, cada fralda, cada noite mal dormida, cada mamadeira, porque todo mundo fala, e nisso as pessoas tem razão: passa rápido, vocês vão ver. A gente pisca e já é Big Brother Brasil 42. [...] Sejam muito felizes, muita saúde e contem comigo como pai de primeira viagem pra qualquer coisa daqui pra frente, só me ligar. Estamos junto!", finalizou ele.

