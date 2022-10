Viih Tube e Eliezer descobrem o sexo do primeiro filho

Esperando o primeiro filho, Viih Tube e Eliezer descobrem o sexo em chá revelação

Viih Tube (22) e Eliezer (32) estão esperando uma menina! Neste domingo, 16, o casal preparou um chá revelação para comemorar a descoberta com os familiares e amigos próximos.

E claro que os seguidores puderam acompanhar o momento especial através de uma live. A youtuber fez questão de compartilhar os detalhes com os fãs no seu canal.

Com tema do Big Brother Brasil, os ex-BBBs preparam tudo com muito carinho, seguindo a decoração do reality show que apresentou os pombinhos.

Para a festa, a influenciadora usou um vestido lilás e o influenciador vestiu um terno que era verde de um lado de lilás de outro. No dress code, eles pediram para os convidados usarem lilás/roxo se achassem que era uma menina e verde, se acreditava que era um menino.

Na hora da revelação, os papais trocaram as cores e apareceram usando roupas brancas.

TIAGO LEIFERT FAZ PARTICIPAÇÃO ESPECIAL NO CHÁ REVELAÇÃO

Após uma série de brincadeiras, Viih Tube e Eliezer receberam um vídeo especial do apresentador Tiago Leifert, que fez um discurso sobre maternidade/paternidade e deu a deixa para uma tinta rosa cair em cima dos pombinhos.

Confira o vídeo:

Menina! Em live, Viih Tube e Eliezer confirmam que esperam sua primeira filha. Felicidades ao casal e saúde para a pequena! 💖 pic.twitter.com/PtXuBoOriP — . (@gustosonaa) October 16, 2022

