Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso roubam a cena nas férias

Giovanna Ewbank abre álbum de fotos das férias da família nos Estados Unidos e as crianças esbanjam fofura enquanto se divertem em parque

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso levaram seus filhos para curtirem um parque de diversões na região de Orlando, nos Estados Unidos, e mostraram as fotos da família reunida. As crianças, Titi, Bless e Zyan, roubaram a cena com o jeito descontraído nas fotos do clã entre um brinquedo e outro do local.

Na legenda, Ewbank contou que a família adorou o passeio juntos neste final de ano durante as férias no exterior.

"Todos muito animados, ninguém queria ir embora! Foi tão tão bom que iremos voltar kkkkkk Títi e Bless foram em TODAS as montanhas russas, foram até nas que eu não tive coragem de ir, e Zyan não acreditou que conheceu a “cidade” dos heróis que ele mais ama!", disse ela.

Giovanna Ewbank fala sobre voltar a atuar em série

Recentemente, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank falou um pouco mais sobre a sua experiência ao voltar a atuar. A artista está lançando sua nova série, A Magia de Aruana, e conversou com seus seguidores sobre tudo em uma caixinha de perguntas no Instagram, feita no último dia 29.

"Como foi voltar a atuar? Achei que você não queria mais! O que te conquistou no projeto?", perguntou uma fã. "Não sabia nem que eu estava com saudades e vontade de atuar", contou nos Stories. Ewbank revelou que inicialmente ficou impactada com o convite, mas a trama do projeto a encantou:

"A gente sempre escutou que as bruxas eram más. Só hoje, depois da gente estudar, que a gente sabe que as bruxas nada mais eram que mulheres a frente de seu tempo, mulheres empoderadas que lutavam pelos seus direitos", explicou a mãe de Titi, de 10 anos, Bless, de 8 anos, e Zyan, de 3 anos.