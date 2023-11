Giovanna Ewbank fala sobre voltar a atuar em série: ‘Estava com saudades'

Apresentadora do podcast 'Quem Pode, Pod', Giovanna Ewbank, revelou a motivação para aceitar novo projeto e contou que não sabia que sentia falta de atuar

Nesta quarta-feira, 29, Giovanna Ewbank abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram para conversar com os seus seguidores e ao ser questionada por uma fã, a apresentadora falou sobre voltar a atuar. A artista está lançando sua nova série, A Magia de Aruana.

"Como foi voltar a atuar? Achei que você não queria mais! O que te conquistou no projeto", perguntou uma fã. "Não sabia nem que eu estava com saudades e vontade de atuar", contou nos Stories. Ewbank revelou que inicialmente ficou impactada com o convite, mas a trama do projeto a encantou:

"A gente sempre escutou que as bruxas eram más. Só hoje, depois da gente estudar, que a gente sabe que as bruxas nada mais eram que mulheres a frente de seu tempo, mulheres empoderadas que lutavam pelos seus direitos", explicou a mãe de Titi, de 10 anos, Bless, de 8 anos, e Zyan, de 3 anos.

De acordo com Giovanna, a série também trata de temas muito importantes como feminismo, questão climáticas, diferença social, representatividade, bullying e refugiados.

Giovanna Ewbank fala sobre voltar a atuar em nova série pic.twitter.com/5XxG0EaEz2 — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) November 29, 2023

Filho de Gio Ewbank não quer festa de aniversário e o motivo é revelado

Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que seu filho do meio, Bless, não quer uma festa de aniversário neste ano. O menino vai completar 9 anos de idade em dezembro e já contou que quer outra coisa ao invés de uma festa para reunir seus amigos.

Nos stories do Instagram, a esposa de Bruno Gagliasso disse que o filho quer fazer uma viagem para visitar o tio, o artista plástico Gian Luca Ewbank, nos Estados Unidos, com toda a família.

"Esse mês de dezembro, nós vamos passar Natal e o restante do mês em Miami com a família toda, porque dia 16 de dezembro é aniversário do Bless e eu perguntei pra ele: 'Filho, o que você vai querer de presente? Qual o tema da festa esse ano?'", disse ela. E completou: "'Mamãe, esse ano não quero festa nem presente. O meu presente é ir na exposição do tio Luca em Miami'.