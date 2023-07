Ex-BBB Flay exibe corpão em viagem ao Japão: "Gatíssima"

Flay coloca seu corpão para jogo e choca internet durante visita a parque temático em viagem ao Japão; confira!

Parece que a ex-BBB Flay está aproveitando muito o seu tempo de férias no Japão! Na última segunda-feira, 3, a influenciadora compartilhou vários cliques que fez na terra do sol nascente e deixou seus seguidores impressionados com seu corpão definido.

Acompanhada de amigas, Flay passou o dia fazendo um tour pelo país oriental e aproveitou para visitar o parque temático Universal Studios, com direito a passeio na montanha russa e fotos dentro do mundo de Mario Bros.

O que chamou a atenção foi seu belo corpo, com os pernões e barriga trincada a mostra no look preto, onde Flay usa um top e shorts curto, com óculos escuros para completar o visual. E visando o conforto, a ex-BBB apostou nos tênis brancos que deram um toque final no modelo.

Amigos e seguidores rasgaram elogios nos comentários: "Gatíssima", escreve a influencer Camila Loures, que a acompanha na viagem. "Foto de milhões", comenta fã. "Essa daí passou 10 vezes pela fila da beleza, e não contente, passou mais 5 vezes", brinca outro seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLAY 🎙 (@flay)

JADE PICON NA TAILÂNDIA

Nesta segunda-feira, 3, Jade Piconcompartilhou um de seus passeios de sua viagem de férias a Tailândia. A influenciadora já passou por diversos pontos turísticos na capital Bangkok, como um templo em que compareceu com um look luxuoso.

A atriz da novela “Travessia”, que precedeu a atual “Terra e Paixão”, gravou um clipe no automóvel pequeno, clássico das grandes cidades da Ásia. Com uma iluminação de led colorida e uma música animada, Jade surgiu se gravando durante o passeio.

“Minha primeira vez andando de tuktuk”, escreveu a intérprete de personagem Chiara na legenda da publicação compartilhada em seu Instagram.

Os seguidores de Jade adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Ela faz o clipe dela”, elogiou uma fã comparando o vídeo com um clipe musical. “Carrinho da Globo está diferente”, brincou um fã. E outro admirador comentou: “Amei”.

“Lindíssima e tão princesa! Aproveita muito”, desejou outra fã. Outra seguidora ainda elogiou: “Parecendo um clipe de música, você arrasou”. “Linda, leve, livre e dona de si”, comentou uma admiradora.