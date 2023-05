Flay chama atenção ao treinar de calcinha fio-dental: “Bem sequinha”

Campeã do The Masked Singer Brasil, Flay escandaliza nas redes sociais ao surgir de lingerie minúscula para malhar

A cantora Flay (28) causou alvoroço e paralisou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 22. É que a campeã da última edição do programa da Globo, o ‘The Masked Singer Brasil’, elegeu um look pra lá de ousado para treinar e surgiu usando apenas uma calcinha fio-dental micro em alguns registros compartilhados em seu Instagram.

“Boa segundona!!! Bora??”, Flay legendou a publicação chamando seus fãs para malhar também. Nos cliques, ela exibe a barriga trincada e as pernas torneadas ao posar com um conjunto de lingerie. De top preto e calcinha minúscula, a ex-BBB, que participou da edição de 2020 do reality, faz caras e bocas na frente da esteira enquanto segurava uma garrafa de água.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e exaltaram o corpão sarado da cantora: “Nos meus sonhos eu sou assim”, brincou uma seguidora. “Bem sequinha”, elogiou outro admirador. “Cadê a localização do museu? Estou diante de uma obra de arte”, um terceiro fez piada com a beleza da artista. “Zero defeitos”, apontou outro.

Ex-BBB Flay choca ao revelar passo ousado na carreira:

No início do mês, a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20 Flay mostrou que está cada vez mais inserida no mundo da música. Desta vez, a influenciadora digital revelou em suas redes sociais que seu próximo passo será ousado: ela começou a investir em sua carreira internacional.

Mas os internautas acabaram não se mostrando tão apoiadores da decisão da artista, que recentemente ganhou o The Masked Singer Brasil, e ela recebeu algumas críticas em suas redes sociais. É que eles acreditam que ela precisa crescer no cenário nacional antes de buscar a carreira fora do Brasil: “E quando começa a carreira nacional?”, debochou uma seguidora de Flayslane Silva.