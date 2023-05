Ex-BBB Flay choca ao revelar passo ousado na carreira, mas não ganha apoio da web

Cantora e ex-BBB Flay anuncia próximos passos inesperados no mundo da música e é criticada

Neste domingo, 7, a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20 Flay (28) mostrou que está cada vez mais investida no mundo da música. Desta vez, a influenciadora digital revelou em suas redes sociais que seu próximo passo será tentar uma carreira internacional.

Mesmo muito empolgada, os internautas acabaram não se mostrando tão apoiadores da decisão da artista, que recentemente ganhou o The Masked Singer Brasil. “E quando começa a carreira nacional?”, debochou uma seguidora de Flayslane.

“Alguém avisa para ela que para investir em carreira internacional primeiro tem que ter uma nacional”, comentou um outro internauta. “Ela poderia ter se estabilizado como cantora aqui no Brasil primeiro e depois ir para fora, minha opinião”, apontou um terceiro.

Revelando um pouco sobre o que está por vir em seu novo projeto ousado, a cantora compartilhou algumas fotos em um estúdio em Miami, na Flórida, Estados Unidos da América. Querendo fazer mais sucesso em países latinos, Flay começa a investir em canções em espanhol.

Flay se emociona ao vencer o The Masked Singer como DJ Vitória-Régia

Em seu perfil oficial no Instagram, Flay fez um belo de um textão emocionante e mostrou alguns cliques chorando por conta do resultado tão positivo. “Sim. Vocês sempre estiveram certos, eu sou a Vitória Régia e ela sou eu e juntas nós somos a campeã do @maskedsingerbr vocês tem noção disso? Meu Deus nem acredito que esse momento finalmente chegou e chegou como essa dádiva na minha vida”, começou ela.

“É lindo ser exemplo com essa vitória para tantas pessoas que estão no mesmo lugar de onde eu vim e são sonhadoras como eu sou e sempre fui, isso traz um peso maior para esse prêmio, e que vocês possam enxergar em mim onde também podem chegar e ir além”, continuou a cantora.

“A minha vida e arte tem a missão de inspirar pessoas como eu a alcançar lugares de destaque onde merecemos estar, vocês conhecem a minha história, é só a vitória de uma jovem menina pobre do interior da Paraíba, batalhadora, mãe solo, que vocês viram ser sempre muito subestimada, que passou a vida passando por cima de todos os 'nãos' que a vida deu em busca do seu sim sem nunca duvidar e finalmente ele chegou, é uma recompensa de Deus, do universo a uma vida inteira dedicada à algo que faço com tanto amor”, acrescentou.

“Eu vivi para a música e ela pulsa em mim, cantar é o meu alimento e é isso que eu faço. Temos muito o que falar mas no momento estou feliz demais. A Deus obrigada pela oportunidade e por me capacitar, a todos vocês por todo o respeito com a minha arte, por toda a torcida que não foi pouca, por todo o carinho que foi enormeee nesses 3 meses (vocês me fizeram se sentir muito amada) e TV Globo, BBB, The Masked Singer, não tenho palavras para agradecer por ter revelado a minha arte pro Brasil, eu serei eternamente grata por isso, eternamente.”

“E mais que qualquer coisa, o entretenimento, a qualidade, o compromisso, o cuidado com todos, vocês inspiram e realizam sonhos, vocês escancaram portas para quem só precisa de uma janela pra poder voar, apenas obrigada, espero ter somado sempre nos projetos que fiz parte. Agora é como eu disse em forma de canção: Eu estou aqui, eu não vou sumir, prometo que eu vim pra ficar”, finalizou a grande ganhadora do reality.