Flay se emociona ao vencer o The Masked Singer como DJ Vitória-Régia

Ex-BBB Flay se consagra campeã da edição de 2023 do The Masked Singer Brasil

E a ex-BBB e influenciadora digital Flay foi a grande campeã do The Masked Singer Brasil 2023! Vestida como DJ Vitória-Régia, a cantora foi desmascarada durante o programa apresentado pela cantora Ivete Sangalo, que conta com os jurados Eduardo Sterblitch, Sabrina Sato, Taís Araújo e Mateus Solano.

Bem feliz com o resultado, a artista dedicou o tão desejado prêmio para sua colega de elenco, a cantora Larissa Luz, que estava caracterizada como Abelha Rainha. “Ela me deu um trabalhão”, comentou a ex-sister.

Em seu perfil oficial no Instagram, Flay fez um belo de um textão emocionante e mostrou alguns cliques chorando por conta do resultado tão positivo. “Sim. Vocês sempre estiveram certos, eu sou a Vitória Régia e ela sou eu e juntas nós somos a campeã do @maskedsingerbr vocês tem noção disso? Meu Deus nem acredito que esse momento finalmente chegou e chegou como essa dádiva na minha vida”, começou ela.

“É lindo ser exemplo com essa vitória para tantas pessoas que estão no mesmo lugar de onde eu vim e são sonhadoras como eu sou e sempre fui, isso traz um peso maior para esse prêmio, e que vocês possam enxergar em mim onde também podem chegar e ir além”, continuou a cantora.

“A minha vida e arte tem a missão de inspirar pessoas como eu a alcançar lugares de destaque onde merecemos estar, vocês conhecem a minha história, é só a vitória de uma jovem menina pobre do interior da Paraíba, batalhadora, mãe solo, que vocês viram ser sempre muito subestimada, que passou a vida passando por cima de todos os 'nãos' que a vida deu em busca do seu sim sem nunca duvidar e finalmente ele chegou, é uma recompensa de Deus, do universo a uma vida inteira dedicada à algo que faço com tanto amor”, acrescentou.

“Eu vivi para a música e ela pulsa em mim, cantar é o meu alimento e é isso que eu faço. Temos muito o que falar mas no momento estou feliz demais. A Deus obrigada pela oportunidade e por me capacitar, a todos vocês por todo o respeito com a minha arte, por toda a torcida que não foi pouca, por todo o carinho que foi enormeee nesses 3 meses (vocês me fizeram se sentir muito amada) e TV Globo, BBB, The Masked Singer, não tenho palavras para agradecer por ter revelado a minha arte pro Brasil, eu serei eternamente grata por isso, eternamente.”

“E mais que qualquer coisa, o entretenimento, a qualidade, o compromisso, o cuidado com todos, vocês inspiram e realizam sonhos, vocês escancaram portas para quem só precisa de uma janela pra poder voar, apenas obrigada, espero ter somado sempre nos projetos que fiz parte. Agora é como eu disse em forma de canção: Eu estou aqui, eu não vou sumir, prometo que eu vim pra ficar”, finalizou a grande ganhadora do reality.