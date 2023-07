Jade Picon esbanja beleza e encanta seguidores em novo destino de férias: “Zero defeitos”

A influenciadora Jade Picon encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos de viagem de suas férias nas redes sociais

Neste domingo, 2, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram diversas fotos de seu novo destino de férias. A influenciadora está curtindo um tempo na Tailândia.

No primeiro álbum de fotos publicado, Jade visitou um templo na cidade de Bangkok, capital do país. A atriz da novela “Travessia” esbanjou elegância ao posar com local com um vestido longo verde com um chale branco ao redor de seu corpo.

“Sem palavras para hoje... apaixonada por aqui”, escreveu a intérprete da personagem Chiara na novela das 21h que precedeu a atual trama “Terra e Paixão”, na legenda das fotos luxuosas na Tailândia.

Nos comentários, a ex-BBB e cantora Gabi Martins marcou presença e elogiou Jade: “Muito linda”. Quem também surpreendeu ao aparecer nos comentários foi a mãe da influenciadora, Mônica Santini escreveu: “Filha, que lindo”.

Os seguidores de Jade adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Preciosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora ainda comentou: “Zero defeitos, tão linda”. E outra admiradora elogiou: “Incrível como você está sempre adequada, se adapta ao lugar! Isso é ser chique”.

E as fotos de viagem não pararam por aí! A ex-BBB ainda posou para algumas fotos pelas ruas do seu destino de férias, perto de um templo. Para esses cliques, Jade abandonou o chale e posou com o luxuoso vestido verde. Além do look elegante, a participante do BBB 22 carregava uma bolsa com franjas.

“Pelas ruas de Bangkok”, escreveu a morena na legenda das outras quatro fotos postadas nos seu destino de férias. Vale lembrar que Jade realizou recentemente uma viagem para Croácia e Grécia ao lado de famosas como Juliette e Marina Sena.

Desabafo!

Recentemente, Jade Picon surpreendeu os seguidores ao desabafar em suas redes sociais sobre a separação de seus pais, Carlos Picon e Mônica Santini. A influenciadora, hoje com 21 anos, contou que seus pais se divorciaram quando ela ainda tinha 8 anos.

“Fiquei muito chateada e é por isso meio também que a minha relação com o meu irmão é tão f***, tão forte, a pessoa que eu mais amo no mundo [é ele], porque a gente estava junto, a gente passou por essa barra juntos”, comentou sobre seu irmão, o empresário Leo Picon.