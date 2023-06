Jade Picon deixa marquinha escapar durante viagem pela Grécia

Atriz Jade Picon ostenta corpo impressionante e marquinha em novos cliques durante viagem pela Europa com amigos

Na noite desta sexta-feira, 16, a atriz e influenciadora digital Jade Picon elevou a temperatura da web! Em suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 compartilhou alguns cliques de sua viagem por Mykonos, na Grécia, e seu corpão escultural arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Dia 6! Será que eu posso ficar aqui alguns meses? [Risos]”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de olho grego da proteção.

Nos cliques, Jade aparece usando um biquíni branco, com um conjuntinho marrom bem fininho, curto e transparente, apenas para se proteger antes de pegar um sol europeu. Já em outra foto, a atriz ostenta uma marquinha para lá de impressionante, mostrando que o bronzeado está mesmo renovado.

Além disso, Jade não deixa de mostrar toda sua beleza em uma selfie com um bom close em seu rosto, ostentando seus olhos verdes. A musa ainda mostrou um pouco da paisagem paradisíaca da Grécia, além de posar sensualizando à beira da piscina, e mostrar um clique ao lado das amigas que estão acompanhando ela na viagem, como a cantora Marina Sena e a ex-BBB Juliette Freire.

Os comentários da postagem foram inundados por elogios para a beleza magnífica da influenciadora digital. “Gata demais mami”, comentou o influenciador digital e youtuber Lucas Rangel. “Olhei e gritei: DEUSA”, exclamou uma outra seguidora. “Belíssima demais”, exaltou um terceiro usuário. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Jade Picon.

Jade Picon é uma influenciadora digital, empresária e modelo de 21 anos de idade, que ficou conhecida por ser irmã do empresário Leo Picon e por gravar vídeos no YouTube. Alcançou mais fama quando participou do Big Brother Brasil 22, onde travou um embate com o cantor Arthur Aguiar. Recentemente ela esteve presente no elenco da novela das nove da TV Globo, Travessia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon dá show de beleza em novas fotos de viagem: “Radiante”

Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram novas fotos de viagem. “Dia 5. Segundo dia dessa viagem que melhora a cada dia”, escreveu a ex-BBB dando atualizações aos seus fãs sobre a viagem que está fazendo com outras personalidades da música e da TV. A atriz da novela “Travessia” surgiu em um jatinho a caminho. Além deste clique, a morena surgiu na beira da piscina com um look curtinho composto por top e shorts.