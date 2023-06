Jade Picon faz pesado desabafo sobre separação dos pais: ‘Quebrou meu coração’

Ex-BBB e atriz Jade Picon revela que momento difícil fez com que se unisse mais com seu irmão, Leo

Nesta segunda-feira, 26, a atriz e influenciadora digital Jade Picon decidiu abrir seu coração e desabafar sobre a separação de seus pais, o empresário Carlos Picon, e a engenheira agrônoma, Mônica Santini Froes. A ex-participante do Big Brother Brasil 22 deu seu depoimento sobre o fim do casamento, que aconteceu quando ela ainda era uma criança, após responder uma pergunta de seu seguidor nas redes sociais.

Um fã perguntou para Jade: “Como lidar com a separação dos meus pais?”, através de uma caixinha de perguntas que a atriz abriu em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. Então, a famosa fez questão de dar seu relato sobre como tudo aconteceu em sua vida.

“Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos, foi muito difícil, mesmo, quebrou meu coração. Fiquei muito chateada e é por isso meio também que a minha relação com o meu irmão é tão f***, tão forte, a pessoa que eu mais amo no mundo [é ele], porque a gente estava junto, a gente passou por essa barra juntos”, contou Jade, falando sobre seu irmão, o empresário Leo Picon.

“Uma coisa que me ajudou muito, mesmo criança, a entender foi ver que era melhor daquele jeito. Era melhor meus pais longes do juntos, porque era melhor para eles como pessoas. Melhor para minha mãe, melhor para meu pai, e melhor para mim e meu irmão. Enfim, foi melhor, não imagino outro jeito sem ser o que aconteceu”, completou a influenciadora digital.

