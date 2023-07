Jade Picon esbanja beleza e se diverte ao andar de tuktuk na Tailândia: “Princesa”

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios ao mostrar passeio de tuktuk durante sua viagem a Tailândia

Nesta segunda-feira, 3, Jade Picon compartilhou um de seus passeios de sua viagem de férias a Tailândia. A influenciadora já passou por diversos pontos turísticos na capital Bangkok, como um templo em que compareceu com um look luxuoso.

A atriz da novela “Travessia”, que precedeu a atual “Terra e Paixão”, gravou um clipe no automóvel pequeno, clássico das grandes cidades da Ásia. Com uma iluminação de led colorida e uma música animada, Jade surgiu se gravando durante o passeio.

“Minha primeira vez andando de tuktuk”, escreveu a intérprete de personagem Chiara na legenda da publicação compartilhada em seu Instagram.

Os seguidores de Jade adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Ela faz o clipe dela”, elogiou uma fã comparando o vídeo com um clipe musical. “Carrinho da Globo está diferente”, brincou um fã. E outro admirador comentou: “Amei”.

“Lindíssima e tão princesa! Aproveita muito”, desejou outra fã. Outra seguidora ainda elogiou: “Parecendo um clipe de música, você arrasou”. “Linda, leve, livre e dona de si”, comentou uma admiradora.

Antes do passeio divertido, a ex-BBB visitou um templo budista. Em respeito ao local, a influenciadora usou um véu e um vestido preto, uma vez que os templos exigem roupas que cubram os ombros e joelhos.

“Marcando a minha pegada pelo mundo. Realizada de estar aqui, grata por onde meu trabalho me possibilita chegar, encantada pela cultura, feliz com tudo… é assim que eu estou”, escreveu a participante do BBB 22 sobre a viagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Críticas!

Recentemente, Jade compareceu ao programa “Encontro” e comentou sobre como lida com críticas feitas a seu respeito. Na atração matinal da Globo, que atualmente está sendo apresentada por Tati Machado e Valéria Almeida, a atriz de “Travessia” se mostrou confiante.

“Os desafios eram diários, mas eu não tenho vergonha nenhuma, tudo na vida é um processo”, comentou Jade. A influenciadora recebeu diversas críticas ao ser escalada para a novela das 21h escrita por Gloria Perez.