Camila Loures foi cotada para o Big Brother fora do Brasil; relembre

Cotada para entrar no BBB 23, Camila Loures por pouco não entrou no Big Brother de Portugal

Uma das influenciadoras mais populares do Brasil, Camila Loures (27) continua deixando muitos internautas intrigados sobre sua possível participação no BBB 23. No entanto, essa não é a primeira vez que a mineira esteve na lista de cotadas para entrar em um reality show .

No ano passado a youtuber chegou a ser convidada para participar do Big Brother Famosos de Portugal, edição especial do reality que contava apenas com pessoas famosas. Na época, Camila recusou a participação e foi substitiuida por Bruna Gomes (26), que acabou se tornando uma das protagonistas da edição.

Através de um vídeo, Camila explicou a notícia para os fãs e afirmou que não aceitou o convite por ele ter sido feito em cima da hora. Ela precisava estar em Portugal cinco dias após o chamado da produção.

"Tinha de estar em Portugal no dia 22. Num primeiro momento pensei em ir, viver esta experiência de entrar no BB internacional, em Portugal, que já há muita gente que me segue lá e eu amo aquele lugar", começou explicando.

Ela também contou que não estava disposta para deixar seu trabalho de lado. "Não queria deixar o YouTube de lado. E teria de fazer conteúdo para a marca do meu Instagram. Estava muito indecisa. […] Decidi não ir porque não me senti preparada", afirmou.

Vale destacar que Camila já está na mira de Boninho desde 2020 e por pouco não entrou no BBB 21, mesma edição de Juliette, Gil do Vigor, Karol Conká e Viih Tube. No início de 2022 ela desabafou com os fãs e revelou que até chegou a fazer exames solicitados pela produção.

"No ano passado, eu passei por isso. Fui chamada [pela direção do programa], fiz o exame em setembro e eles não me negaram. Foram me levando até outubro, novembro, dezembro. Eu fiquei jurando que ia. Adiantei vídeo, mudei meu cabelo, fiz tudo. Até que, em janeiro, eles me falaram que não iam seguir comigo. Meu mundo caiu, fiquei chateadíssima", completou.