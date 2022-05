No Big Brother Portugal, a brasileira Bruna Gomes desabafa ao ser colocada no paredão

Bruna Gomes abriu o coração ao saber que estava no paredão do Big Brother Portugal

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 21h39

Na última segunda-feira, 23, a influenciadora brasileira Bruna Gomes (26) desabafou ao ser indicada para o Paredão nesta semana.

A youtuber desabafou para a atriz portuguesa Catarina Siqueira (35) e para o participante Antonio Bravo (31), que acabou sendo o eliminado desta semana no reality.

Ex namorada de Felipe Neto (34) abriu o coração contando que se sente sozinha em Portugal, e lembrou do namorado que conheceu na casa do Big Brother Portugal Famosos, que ficou em terceiro lugar antes de entrar nesta nova edição.

"Hoje, tenho certeza que não tenho ninguém a minha espera, tirando o Bernardo", disse a participante lembrando do affair que teve na casa portuguesa.

Bruna comentou o medo que tem de sair da casa do Big Brother Portugal: "Se eu sair, vou para onde? Não vou para a minha casa, é uma sensação diferente".