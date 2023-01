Internautas notam detalhe que acende rumores de Camila Loures no BBB23

Influenciadora Camila Loures é ‘pega no pulo’ por internautas e deixa ainda mais forte os rumores de sua entrada na casa mais vigiada do Brasil

Falta apenas uma semana para começar a 23ª edição da casa mais vigiada do Brasil, e os rumores de possíveis integrantes do grupo camarote estão cada vez mais fortes. Desta vez, a influenciadora Camila Loures (27) foi “pega no pulo” ao publicar um story em seu Instagram que intrigou os seguidores.

O que aconteceu foi que, ao publicar uma foto de seu café da manhã nesta segunda-feira, 9, alguns usuários com um aplicativo espião, que permite descobrir quando o vídeo ou foto foram tirados, mostrou que a foto do story na verdade havia sido tirada na quarta-feira, 4.

É comum dos famosos que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil deixarem conteúdos previamente gravados, entregando seus celulares para suas equipes publicarem, para parecer que eles não estão confinados nos hotéis antes do reality.

Depois de oito anos desde seu primeiro vídeo na internet, a influenciadora Camila Loures agora vive a carreira de algo que fazia apenas por distração. Uma das maiores youtubers femininas do Brasil, foi também a melhor youtuber da América Latina pelo Streamy Awards, em 2019. “Co­mecei a publicar vídeos na internet em 2013. Ainda estava na escola e numa fase de total desespero, pois não sabia o que estudar na faculdade. Foi quando conheci o Vine e fui uma das primeiras brasileiras a fazer vídeos na plataforma. A ideia deu certo. O pessoal começou a me seguir, compartilhar minhas publicações... Me paravam nos lugares e eu não entendia nada”, disse.