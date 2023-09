Em Portugal, Ana Furtado pratica atividade inusitada na praia: "Vivendo um sonho"

De férias em Portugal, a apresentadora Ana Furtado surpreendeu seus seguidores com atividade inusitada na praia; confira!

A apresentadora Ana Furtado está curtindo alguns dias de descanso em Portugal. E na última quarta-feira, 20, ela decidiu visitar a Praia da Comporta para praticar uma atividade inusitada no litoral europeu. Através dos seus stories, a esposa do diretor da TV Globo Boninho contou que iria realizar um sonho que sequer sabia que tinha.

A famosa aproveitou o clima gosto para andar de cavalo na costa portuguesa. De roupas brancas e óculos escuros, Ana cavalgou pela orla da praia com um sorrisão no rosto e posou para vários cliques incríveis, compartilhados em seu Instagram nesta quinta-feira, 21.

"Vivendo um sonho que eu nunca havia sonhado. Vivendo um dos momentos mais poéticos da minha vida! Obrigada, @cavalosnaareia! Foi inesquecível!", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Nos stories, ela falou um pouco mais sobre essa experiência.

"Imagina, cavalgar numa praia linda, num dia maravilhoso como esse em Portugal. É um sonho! Eu nunca sonhei de fazer isso, de estar aqui. No entanto, é como se fosse um sonho, que eu realizei", contou Ana, super animada com a atividade.

Nos comentários, seus seguidores não pouparam elogios para os registros maravilhosos. "Que fotos lindas Ana", disparou fã. "Sensacional", disse outro. "Arrasou!", enalteceu mais um. "Parece cena de filme!!", apontou admirador. "Faltou o Boninho para ficar de filme!!!", brincou outro.

Ana Furtado aproveita a natureza em viagem a Portugal.

Na última quarta-feira, 20, Ana Furtadoabriu o primeiro álbum de fotos de sua viagem para Portugal. A apresentadora apareceu curtindo a natureza, com direito a passeio de bicicleta, corrida pela praia, coleção de conchinhas, fotos com girassóis, almoço delicioso e pôr do sol de tirar o fôlego.

Ao compartilhar os registros, Ana falou sobre o momento. "Apreciando o sol, o mar, o vento, os grãos de arroz, de areia, os sons, as cores e sabores desse paraíso… apreciando a vida! Que sonho de lugar! E ainda tem mais!", escreveu ela na legenda da publicação.