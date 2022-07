Em Mykonos, Alok e Romana Novais esbanjam romance em fotos arrasadoras

Alok e Romana Novais fizeram fotos arrasadoras esbanjando romance durante uma viagem que estão fazendo por Mykonos

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 14h35

Nesta sexta-feira, 22, Alok (30) e Romana Novais (31) usaram as redes sociais para exibir um pouco de como está sendo a viagem que estão fazendo pela Europa.

Agora em Mykonos, na Grécia, o casal fez uma série de fotos arrasadoras, onde eles aparecem coladinhos, em uma paisagem paradisíaca, esbanjando romance, curtindo uma tarde deliciosa, enquanto trocavam carinhos.

A dupla ainda esbanjou estilo ao exibirem os looks escolhidos para a ocasião. Enquanto Alok usava uma camiseta de renta preta e uma bermuda branca, Romana apostou em um conjunto de top e saia com franjas, combinando com uma sandália plataforma.

Na legenda, o DJ falou com carinho do lugar que estão visitando: "Mykonos! Eu amo esse lugar".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Meu casal! Maravilhosos!", escreveu outro. "Vocês são perfeitos!", falou um terceiro.

Confira as fotos arrasadoras de Alok e Romana Novais esbanjando romance em Mykonos:

Romana Novais e Alok curtem entardecer durante almoço romântico

Recentemente, Romana Novais e Alok, que estão viajando pela Europa, estavam em Ibiza, na Espanha, e curtiram um lindo entardecer durante um almoço romântico.

A influenciadora publicou uma série de cliques do momento onde ela aparece ao lado do amado, enquanto admiravam o céu alaranjado do lugar.

"Almoço de ontem mega especial com esse entardecer maravilhoso", escreveu ela na legenda do post em questão.