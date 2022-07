Em Ibiza, Romana Novais e Alok curtem entardecer durante almoço romântico: ''Mega especial''

Romana Novais e Alok curtiram um momento muito romântico durante belo entardecer

Nesta quarta-feira, 20, Romana Novais (31) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento românticos que viveu ao lado de Alok (30), durante um belo entardecer que eles curtiram em uma viagem por Ibiza.

A influenciadora publicou uma série de fotos ao lado do amado, curtindo um almoço super especial, enquanto admirava o lindo céu alaranjado do lugar.

O casal ainda esbanjou estilo ao exibir o look escolhido para a ocasião. Alok apostou em uma bermuda branca, com uma camisa azul-marinho, enquanto Romana usava um conjunto de calça, top e bolsa de crochê, combinando com uma sandália plataforma.

Na legenda, ela escreveu: "Almoço de ontem mega especial com esse entardecer maravilhoso".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Perfeitos!", escreveu outro. "Dois lindo e o cenário, nem comento", falou um terceiro.

Confira as fotos de Romana Novais e Alok curtindo um almoço romântico ao entardecer de Ibiza:

