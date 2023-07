De novo? Filho de Faustão curte viagem com a namorada: 'Férias'

Após semanas de visita a Jerusalém, filho de Faustão curte nova viagem luxuosa com a namorada

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, está viajando novamente. Após algumas semanas de sua visita a Jerusalém com a namorada, a modelo Schynaider Moura, o jovem comunicador revelou nesta terça-feira, 18, que está na Itália com a amada e amigos.

Em sua rede social, o herdeiro do ex-global compartilhou fotos realizando um mergulho e se divertindo em uma praia italiana. Sem mostrar muito o rosto de perto, João Silva apareceu ao lado da eleita, com quem engatou romance em janeiro do ano passado.

"Férias com amigos queridos", contou o apresentador que assumiu o comando do Faustão na Band com Anne Lotterman após a saída do pai.

Ainda nos últimos dias, ele revelou ter sentido alívio com a saída de Fausto Silva da Band. Além dessa revelação, o apresentador contou no podcast PodDelascomo conheceu a namorada e surpreendeu ao dizer que não falou sua idade para modelo, a qual é 16 anos mais velha.

Veja as fotos das férias de João Silva:

Após assumir lugar do pai, filho de Faustão curte viagem com a namorada

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, estava em Jerusalém com a namorada, a modelo Schynaider Moura. Na segunda-feira, 26, o jovem comunicador, que assumiu o lugar do pai na Band, compartilhou fotos curtindo o Muro das Lamentações com a amada e chamou a atenção.

Cheio de estilo, o herdeiro do apresentador apareceu no passeio usando uma roupa branca e o toque especial ficou com o blazer azul-marinho. A nora do ex-global também impressionou com o look escolhido para conhecer o ponto turístico.

Schynaider Moura, a qual é mãe de três garotas, surgiu no local vestindo uma roupa toda preta e tampando os braços com um casaquinho rendado. Nos pés, ela colou sapatos de bico e com salto. A loira prendeu os cabelos para curtir o passeio com João Guilherme.

Tempos atrás, o casal falou sobre a diferença de idade. Na época que assumiram o relacionamento muito se falou sobre ele ser mais novo que a amada. “Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider Moura. Confira mais sobre aqui.