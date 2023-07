Gisele Bündchen revela como foi aniversário com irmã gêmea: 'Nossas pequenas'

Com fotos raras da família, Gisele Bündchen revela como comemorou seu aniversário ao lado da irmã gêmea

No último dia 20 de julho, a modelo Gisele Bündchen comemorou seus 43 anos com a irmã gêmea, Patricia Bündchen. Neste sábado, 22, a top model então compartilhou cliques raros de sua intimidade com a família para mostrar como foi a celebração de aniversário.

Nos registros, a loira revelou que elas viajaram com as filhas e fizeram uma viagem apenas de meninas. Para um local frio, com montanha e lago, Gisele Bündchen e Patricia Bündchen curtiram com suas hedeiras.

"Queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para parabenizar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com minha irmã gêmea e nossas pequenas. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor", escreveu a top model brasileira sobre o aniversário.

A festa simples que fizeram durante a viagem contou com um bolo de chocolate com morangos e a presença de alguns integrantes da família, incluindo a filha de Gisele, Vivian Lake. A família parecia estar a bordo de um iate, mas não deram mais detalhes.

Este foi o primeiro aniversário de Gisele desde que ela se separou de Tom Brady em outubro de 2022 após 13 anos de casamento. Com o atleta, a loira teve dois filhos, Viviane e Benjamin.

Veja as fotos do aniversário de Gisele Bündchen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Nova vida!

Recentemente, Gisele Bündchen se mudou da cidade de Tampa, nos Estados Unidos, onde morava com Tom e se mudou para Miami com os filhos. Em entrevista à revista americana People, a modelo comentou sobre a nova vida e mudança de ares.

“Estou amando Miami. Eu amo o sol, as pessoas são receptivas e carinhosas. Parece que estou em casa”, revelou a brasileira que também comentou sobre a rotina com os filhos na nova cidade.