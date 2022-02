A caminho de Los Angeles, Isis Valverde abre álbum de fotos em jatinho

A atriz Isis Valverde está a caminho de Los Angeles para comemorar seu aniversário de 35 anos

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 11h14

Prestes a completar 35 anos, Isis Valverde (34) está fazendo uma viagem especial para Los Angeles, Califórnia, e abriu o álbum de fotos do voo para os Estados Unidos.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos no jatinho, mostrando detalhes do voo confortável para Los Angeles.

Isis compartilhou o aerolook escolhido, que contou com um blazer de alfaiataria, uma regata confortável e calça em off-white.

Durante a viagem, Isis aproveitou para tomar um vinho e ler um livro para relaxar antes do pouso e impressionou com o luxo do jatinho.

- Isis Valverde se derrete ao exibir o primeiro dia de aula do filho, Rael: "Meu bebê cresceu"

Na legenda, a atriz escreveu: "Vamos voar baby, #PréAniversário, #AdivinhaSó", comentou, deixando os fãs curiosos sobre o destino que foi revelado pela mesma horas depois.

Em seguida, fãs de Isis desejaram uma boa viagem para a atriz: "Aproveita muito", escreveu um. "Curta muuuito esse pré aniversário", disse outro. "Está linda, aproveita!", comentou o terceiro.

- Isis Valverde abre álbum de fotos ao lado da família em Florianópolis e chama atenção do fãs

Isis Valverde abre álbum de fotos em jatinho: