Isis Valverde se derrete ao exibir primeiro dia de aula do filho, Rael: ''Meu bebê cresceu''

Isis Valverde mostrou seu lado mãe babona ao exibir o filho em seu primeiro dia de aula

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 15h30

Isis Valverde (34) é realmente uma mamãe muito babona!

Nesta segunda-feira, 7, a atriz decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o primeiro dia de aula do filho, Rael (3).

A morena então fez uma série de registros onde o pequeno aparece todo contente, caminhando na rua com uma mochila com estampa de cachorro. Ela ainda postou a porta da sala de aula do menino, enquanto babava pelo momento.

Na legenda, ela se derreteu pelo herdeiro: "Revivi todos os momentos com você! Obrigada filho. Meu bebê cresceu".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que pitiquinho lindo!", disse um. "Que fofura", falou outro. "Coisa mais linda!", escreveu um terceiro.

Mamãe com corpão poderoso!

Recentemente, Isis fez sucesso nas redes sociais ao ostentar um corpaço ao posar de costas, usando um biquíni colorido.

Confira o post de Isis Valverde encantada com o primeiro dia de aula do filho, Rael: