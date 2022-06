Camila Queiroz e Klebber Toledo são clicados em clima de romance no aeroporto

Camila Queiroz e o amado, Klebber Toledo foram clicados no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 28, Camila Queiroz (29) e Klebber Toledo (36) foram clicados em clima de romance no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

O casal passou por uma cafeteria do aeroporto e andaram juntos pelo local com looks confortáveis para uma viagem.

Esta terça-feira, 28 também é marcada pelo aniversário da atriz Camila Queiroz, que começou o dia com uma mensagem especial do maridão.

"Sempre talentosa, responsável e perfeccionista. Gata. Bom, como eu falei hoje é um dia para se comemorar. Te amo. Parabéns, conte sempre comigo. Sempre quero te ver e te fazer feliz e realizada. Beijos", disse Klebber.

Veja os cliques de Camila Queiroz e Klebber Toledo:

Foto: Vitor Pereira / AgNews

