Camila Queiroz completa 29 anos e ganha homenagem de Klebber Toledo: ''O sorriso de covinhas mais lindo''

Ator Klebber Toledo faz bela declaração no aniversário de 29 anos da esposa, Camila Queiroz

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 08h45

A segunda-feira, 27, foi dia de festa na casa de Camila Queiroz! Isso porque a atriz completou mais um ano de vida!

Nas redes sociais, a intérprete de Angel em Verdades Secretas ganhou uma homenagem especial do maridão, Klebber Toledo (36).

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma série de cliques da amada, que em algumas imagens, aparece em momentos de intimidade ao lado do galã, e declarou todo seu amor e admiração pela parceira, com quem é casado desde agosto de 2018 ao celebrar o aniversário de 29 anos de Camila.

"Você é luz!!! O dia de hoje é pra ser comemorado com muita festa e alegria… hoje é o dia do meu grande amor @camilaqueiroz uma mulher incrível que ilumina e transforma tudo a sua volta… amor, você transborda boas energias, sempre forte, determinada, sonhadora, brincalhona com o sorriso de covinhas mais lindo do mundo", começou escrevendo.

"Sempre talentosa, responsável e perfeccionista. Gata. Bom, como eu falei hoje é um dia para se comemorar. Te amo. Parabéns, conte sempre comigo. Sempre quero te ver e te fazer feliz e realizada. Beijos", disse ainda.

Klebber Toledo exibe corpo malhado e Camila Queiroz baba

Recentemente, Klebber Toledo deixou os seguidores babando ao mostrar seu shape malhado e bronzeado em ensaio sem camisa. Quem não deixou de babar pelo amado foi Camila Queiroz: "Rapazzzzzz", disse ela, usando emojis de fogo.

Confira a declaração de Klebber Toledo para Camila Queiroz: